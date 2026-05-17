الحكومة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق استعدادا لعيد الأضحى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجدد رئيس الوزراء في هذا الصدد التأكيد على أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين، تلبية لمختلف احتياجاتهم، وذلك بالكميات والأسعار المناسبة، مشدداً على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق من خلال الأجهزة والجهات الرقابية، منعاً لوجود أي ممارسات احتكارية، أو أي تلاعب في أسعار السلع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المعروضة من السلع، وينعكس على تحقيق مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

وخلال اللقاء، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة وجهاتها المعنية لتأمين مختلف احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جار استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

وأَضاف الوزير أنه تم توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة، وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار حركة الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوحة، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

ولفت الوزير إلى جهود توفير الخراف الحية، وما تم تجهيزه من شوادر على مستوى المحافظات لإتاحة كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة، وبما يسهم في زيادة المعروض منها تحقيقا لمزيد من الاستقرار والتوازن السعري.

وتطرق الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، إلى جهود توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتا في هذا الصدد الى جهود التوسع في إقامة معارض "أهلًا بالعيد"، والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، هذا إلى جانب زيادة حجم المعروض من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واتاحة المزيد من التخفيضات التي تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

فى ذات السياق، أشار الوزير إلى ما يتم توفيره من سلع ومنتجات من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع «كاري أون» وفروع «جمعيتي» البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، استمرار العمل بمختلف منافذ التجزئة وفروع مشروع «كاري أون» خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

كما أشار الوزير إلى استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذا متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين، إلى جانب متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.