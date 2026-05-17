نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت قاعدتين سريتين داخل العراق

كشفت صحيفة أمريكية عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية في صحراء العراق، استُخدمت لدعم العمليات العسكرية ضد إيران، وسط اتهامات لمسؤولين عراقيين لواشنطن بإخفاء معلومات تتعلق بالنشاط الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن إسرائيل أمضت أكثر من عام في تجهيز مواقع سرية داخل الصحراء الغربية العراقية، لاستخدامها في عمليات الدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي خلال المواجهة مع إيران.

وبدأت تفاصيل القاعدة الأولى بالظهور بعد أن عثر راعٍ عراقي يُدعى عواد الشمري على موقع عسكري قرب بلدة النخيب، يضم مروحيات وخيامًا ومدرج هبوط. ووفق رواية عائلته ومسؤولين عراقيين، تعرّضت شاحنته لاحقًا لإطلاق نار من مروحية قبل العثور عليه قتيلًا داخل مركبته المحترقة.

وأشار مسؤولون عراقيون وإقليميون إلى أن الموقع كان يُدار من قبل إسرائيل بشكل سري، وأن قاعدة ثانية غير معلنة أُنشئت أيضًا في منطقة صحراوية غربي البلاد.

وقالت المصادر إن هذه القواعد أُعدّت قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، واستخدمت خلال المواجهات التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، بهدف تقليص المسافات أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة نحو إيران.

وكشف التقرير أن الولايات المتحدة كانت على علم بإحدى القاعدتين على الأقل، فيما اتهم نواب ومسؤولون عراقيون واشنطن بالتستر على الوجود الإسرائيلي داخل العراق، معتبرين الأمر “انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية”.

من جانبه، قال اللواء علي الحمداني، قائد قوات الفرات الغربية، إن الجيش العراقي كان يشتبه منذ أسابيع بوجود نشاط إسرائيلي في الصحراء، لكنه اكتفى بالمراقبة عن بعد، مضيفًا أن الحكومة لا تزال تلتزم الصمت حيال القضية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أن القوات العراقية التي حاولت الاقتراب من الموقع تعرّضت لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، قبل انسحاب القوة من المنطقة.

وفيما نفت القيادة الأمنية العراقية امتلاك معلومات مؤكدة عن قواعد إسرائيلية، أكد مسؤولون عراقيون أن البرلمان تلقى إحاطة سرية كشفت وجود أكثر من موقع إسرائيلي داخل البلاد.