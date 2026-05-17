مجموعة مصر.. إيران تعلن قائمتها المبدئية لكأس العالم 2026

أعلن أمير جالينويي، المدير الفني لـمنتخب إيران، القائمة الأولية التي ستدخل المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل المشاركة في كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة تواجد 30 لاعبًا، على أن يتم تقليصها لاحقًا إلى 26 لاعبًا قبل الموعد النهائي المحدد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 2 يونيو المقبل.

وضمت القائمة النجم مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان، بينما كان الغياب الأبرز من نصيب سردار أزمون، في قرار أثار الكثير من الجدل داخل الشارع الرياضي الإيراني.

كما ضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، أبرزها علي رضا جهانبخش، سامان قدوس، سعيد عزت الله، ورامين رضائيان، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي يعول عليها الجهاز الفني في البطولة المقبلة.

قائمة إيران لكأس العالم

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – محمد خليفة – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – صالح هارداني – حسين كنعاني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – علي نعمتي – أميد نورافكان – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – هادي حبيب نجاد – أمير حسين زاده – أمير حسين محمودي – كسري طاهري – مهدي طارمي.

ويخوض المنتخب الإيراني معسكرًا تحضيريًا في تركيا خلال الأيام المقبلة، يتخلله لقاء ودي أمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو، قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب إيران مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب نيوزيلندا، ثم يلتقي منتخب بلجيكا، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر.

وأكد جالينويي أن اختيار القائمة النهائية لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين اللاعبين قبل المونديال تُعد من أصعب القرارات الفنية التي واجهها خلال مسيرته التدريبية.