قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. إيران تعلن قائمتها المبدئية لكأس العالم 2026

منتخب إيران
منتخب إيران
إسراء أشرف

أعلن أمير جالينويي، المدير الفني لـمنتخب إيران، القائمة الأولية التي ستدخل المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل المشاركة في كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة تواجد 30 لاعبًا، على أن يتم تقليصها لاحقًا إلى 26 لاعبًا قبل الموعد النهائي المحدد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 2 يونيو المقبل.

وضمت القائمة النجم مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان، بينما كان الغياب الأبرز من نصيب سردار أزمون، في قرار أثار الكثير من الجدل داخل الشارع الرياضي الإيراني.

كما ضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، أبرزها علي رضا جهانبخش، سامان قدوس، سعيد عزت الله، ورامين رضائيان، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي يعول عليها الجهاز الفني في البطولة المقبلة.

قائمة إيران لكأس العالم

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – محمد خليفة – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – صالح هارداني – حسين كنعاني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – علي نعمتي – أميد نورافكان – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – هادي حبيب نجاد – أمير حسين زاده – أمير حسين محمودي – كسري طاهري – مهدي طارمي.

ويخوض المنتخب الإيراني معسكرًا تحضيريًا في تركيا خلال الأيام المقبلة، يتخلله لقاء ودي أمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو، قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب إيران مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب نيوزيلندا، ثم يلتقي منتخب بلجيكا، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر.

وأكد جالينويي أن اختيار القائمة النهائية لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين اللاعبين قبل المونديال تُعد من أصعب القرارات الفنية التي واجهها خلال مسيرته التدريبية.

منتخب إيران قائمة إيران مجموعة مصر كأس العالم 2026 منتخب مصر مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

للأسر الأولى بالرعاية.. شيخ الأزهر يشهد بروتوكول بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي الخيري

للأسر الأولى بالرعاية.. شيخ الأزهر يشهد بروتوكول بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي الخيري

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النفس تطمئن بالرجوع إلى الله لا باتباع الهوى

الأوقاف: العمل عمران.. والعمران ثلث الدين

ثلث الدين .. وزارة الأوقاف قيمة العمل والعمران

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد