الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

موسكو تدق ناقوس الخطر.. واشنطن وتل أبيب تقتربان من ضرب إيران مجددًا

فرناس حفظي

حذّر دبلوماسي روسي بارز من احتمال استئناف الحرب ضد إيران خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وطهران من جهة أخرى.

وقال الدبلوماسي الروسي ميخائيل أوليانوف، في منشور عبر منصة “إكس”، إن خبراء غربيين يعتقدون أن واشنطن وتل أبيب قد تعودان لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران “في الأيام المقبلة، وربما خلال الساعات القادمة”، معتبرًا أن ذلك سيعكس “عدم استفادتهما من أخطاء الماضي”.

وجاءت التصريحات الروسية بالتزامن مع تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل تظهر حاملات طائرات ومدمرات أمريكية، مرفقة بعبارة: “هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

في المقابل، ردّ مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي على تصريحات ترامب، واصفًا إياها بأنها “فخ استراتيجي”، مضيفًا أن واشنطن “ستبحث قريبًا عن بقايا مصداقيتها في غرب آسيا”.

وتحدثت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن استعدادات عسكرية واسعة لاحتمال استئناف العمليات ضد إيران، تشمل خططًا لتكثيف الغارات الجوية على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب سيناريوهات تتعلق بعمليات خاصة تستهدف منشآت نووية شديدة التحصين، أبرزها منشأة أصفهان.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إيرانية عن زيارة مفاجئة لوفد باكستاني رفيع إلى طهران، في محاولة لدعم جهود التهدئة بين إيران والولايات المتحدة ومنع انهيار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين.

كما يأتي التصعيد بالتزامن مع تحركات دولية متسارعة، أبرزها زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ، بعد أيام فقط من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بكين، في خطوة تعكس احتدام التنافس الدولي حول الملف الإيراني.

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

