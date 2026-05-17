متى بشاي: «Carry On» الحكومية تعيد تشكيل التجارة الداخلية وتدعم الأمن الغذائي

ولاء عبد الكريم


أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفعيل البروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت اسم «Carry On»، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
 

منظومة تشغيل حديثة
 

وأوضح بشاي أن المشروع يستهدف بناء منظومة تجارية حديثة تعتمد على معايير تشغيل موحدة وكفاءة لوجستية متطورة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسواق المحلية.
 

دمج المشروعات الصغيرة
 

وأشار إلى أن البروتوكول يعزز من دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل منظومة التجارة الرسمية، عبر توفير منافذ تسويقية منظمة ومستقرة، وهو ما يساهم في زيادة قدرة تلك المشروعات على النمو والتوسع، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتحفيز الإنتاج المحلي.
 

تعزيز التنافسية
 

وأضاف بشاي أن أهمية البروتوكول لا تقتصر فقط على توفير السلع، بل تمتد إلى تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى سلاسل الإمداد والتوزيع الحديثة، بما يعزز تنافسيتهم داخل السوق المصرية.

 وأكد أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

