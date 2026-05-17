بهاء الغنام: مشروع الدلتا الجديدة العمود الفقري للتنمية الزراعية في مصر

بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر
أكد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن مشروع الدلتا الجديدة، يعد بمثابة العمود الفقري الزراعي لمصر وأيقونة التنمية، حيث أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة التنمية الشاملة في هذا المكان واستغلال البنية الأساسية وعبقرية الرؤية والفكرة على عدة محاور منها: محور روض الفرج والضبعة وتحيا مصر والطريق الإقليمي ومطار سفنكس، وطريق العلمين وطريق سفنكس الذي يربط الدلتا الجديدة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وقال الغنام ـ في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقا) ـ " إن الدلتا الجديدة كانت نواة لمشروع صغير ولكن بعد التنمية الشاملة وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مشروع يليق بمصر وفقا للتنمية الشاملة التى تمت خلال السنوات الماضية".

وأضاف "أن المرحلة السابقة كانت على مساحة 450 ألف فدان وكانت تعتمد على المياه الجوفية، ثم وجه السيد الرئيس بتنفيذ مسارين للمياه لذلك سميت بالدلتا الجديدة، حيث يوجد بالمسار الغربي 7 و نصف مليون متر مكعب مزود بمحطة معالجة صرف زراعي، والمسار الشرقي الذي نحن بصدد افتتاح المرحلة قبل الأخيرة له، وسيكون الافتتاح الكامل للدلتا الجديدة فى شهر مايو القادم.

واستعرض الغنام التطور المرحلي للدلتا الجديدة منذ عام 2017 والتغيرات الجيومكانية التي حدثت والتوسع الزراعي وانتشار الرقعة الزراعية منذ 2017-2019 والتوسع فى البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس جودة الفكرة والتنفيذ والبنية التحتية العملاقة وتكاتف أجهزة الدولة لحدث تاريخي وليست مجرد زراعة أراضي، ولكن الدولة حققت تنمية شاملة بالكامل فى محطات رفع عملاقة للمياه بأكثر من 13 محطة فى المسار الواحد سواء الشرقي أو الغربي تتجاوز ألفى ميجاوات، أشرفت على تنفيذها وزارة الكهرباء.

وتابع :"كما أشرفت وزارة الري على جميع مسارات المياه، بينما قامت وزارة الزراعة بالتصنيف الحقلي الذي يتم قبل البدء في المشروع الضخم".

وشدد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على أن هذا المشروع لم يكن وليد الصدفة ولكنه وليد التخطيط والدراسة بتكاتف جميع أجهزة الدولة وفق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن البنية الأساسية يجب أن يتم استغلالها لعمل مشروع تنموى شامل متكامل يهدف لأن يكون منطقة مستدامة ونواة من المناطق الحرة على غرار التجربة الصينية لقرب تلك المنطقة من مواني التصدير والمطارات.


 

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية
