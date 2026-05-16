مشروبات ترفع السكر وتدمر الكبد والمناعة

توجد العديد من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميا ترفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير وتؤثر على بعض أجهزة الجسم بشكل سلبي.

ووفقا لموقع vinmec نكشف لكم مشروبات ترفع مستويات السكر في الدم وتدمر الكبد والمناعة والالتهاب في الجسم.

مشروب غازي عادي

تحتل المشروبات الغازية المرتبة الأولى في قائمة المشروبات التي يُنصح بتجنبها و تحتوي علبة الصودا الواحدة، في المتوسط، على 40 جراما من الكربوهيدرات و150 سعرة حرارية.

وقد ربط الخبراء هذه المشروبات السكرية بزيادة الوزن وتسوس الأسنان وزيادة الالتهاب ، فضلا عن اضرار المشروبات الغازية على المناعة والعظام والكبد.

مشروب الطاقة

قد تحتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين والكربوهيدرات.

وتشير الأبحاث إلى أن مشروبات الطاقة لا ترفع نسبة السكر في الدم فحسب، بل تسبب مقاومة الأنسولين قد يزيد ذلك من خطر إصابتك بداء السكري من النوع الثاني كما أن الإفراط في تناول الكافيين قد يسبب القلق وارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى الأرق وكل هذه العوامل قد تؤثر على صحتك العامة وتخفض المناعة.