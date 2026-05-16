نتابع تصرفات المياه بـ 24 قراءة يومية.. رئيس بعثة الري بأوغندا يكشف رحلة النيل

كشف الدكتور محمد صلاح رئيس بعثة الري المصري في أوغندا، عن آليات التنسيق الفني الدقيق والمستمر مع الجانب الأوغندي لمراقبة وقياس مناسيب المياه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتابع بدقة كافة التصرفات المائية لضمان استقرار تدفقات نهر النيل.

وأوضح "صلاح" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن البعثة المصرية تقوم بقياس منسوب المياه بشكل مكثف لمتابعة التصرفات الخارجة من بحيرة فيكتوريا، خاصة بعد إنشاء سد "أوين" الذي مولته الدولة المصرية تاريخياً، وذلك لضمان عدم تأثير السد على كميات المياه المتدفقة إلى مصر.

وقال: "نحصل يوميًا على 24 قراءة دقيقة للمناسيب، يقابلها تحديد دقيق لتصرف المياه، وفي نهاية كل شهر نقوم بإعداد تقرير شامل للتأكد من كميات التصرفات المائية الخارجة من البحيرة، وذلك بتنسيق كامل ووثيق مع الأشقاء في الجانب الأوغندي".

وفي سياق تفسيره للاختلاف بين حجم الأمطار الساقطة على الحوض والكميات التي تصل إلى دول المصب، استعرض الدكتور صلاح المسار الجغرافي المعقد للنهر، مبينًا أن رحلة نهر النيل تستغرق مسافة 6800 كيلومتر، يمر خلالها عبر تضاريس وعرة تشمل جبالاً، وشلالات، ومستنقعات ضخمة.

وأضاف أن هذه الرحلة الطويلة والشاقة تؤدي إلى تبخر وفقدان كميات هائلة من المياه في المستنقعات، مما يفسر عدم تناسب كمية المياه الواصلة مع حجم الأمطار الضخم الهائل على حوض النيل، ليصفي الإيراد المائي الطبيعي الذي يصل في النهاية إلى مصر عند حدود 55 مليار متر مكعب.