محافظات

أخبار قنا.. تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من مشروع القطار الكهربائي.. وانتشال جثتي شابين من نهر النيل

انتشال جثامين الشابين الغارقين
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه سقط عليهم حائط منزل فى نجع حمادى، إزالة 62 حالة تعدٍ على مساحة 13 ألف متر ضمن الموجة الـ29، المحافظ يشهد ختام فعاليات معرض الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2025 /2026.

 ويتابع مؤشرات تنظيم الأسرة والملف السكاني بحضور نائب وزير الصحة، ويعلن تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نهر النيل بعد 3 أيام من البحث.

 

مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه سقط عليهم حائط منزل في قنا

لقى طفل مصرعه وأصيب والده وشقيقه، إثر سقوط حائط منزل قديم عليهم، فى قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه عقب سقوط حائط فوق رؤوسهم بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى.
 


 

ضمن الموجة الـ29.. إزالة 62 حالة تعدٍ على مساحة 13 ألف متر بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية في قنا ونجع حمادي وقفط، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة موسعة لإزالة التعديات بعدد من القري حيث تم تنفيذ إزالة 30 حالة تعدي بقرية الأشراف على أراضي أملاك دولة وطواحين ذهب بمساحة بلغت 6000 متر مربع.
 

محافظ قنا يشهد ختام فعاليات معرض الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2025 /2026

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وطارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية للعام الدراسى 2025 / 2026، الذي أُقيم بمعسكر قنا الدائم، في إطار اهتمام الدولة بتنمية مواهب الطلاب ودعم الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والرياضية داخل المدارس.

وأكد محافظ قنا، خلال تفقده أجنحة المعرض والعروض الطلابية، أن الأنشطة التربوية تمثل مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، لما لها من دور فعّال في تشكيل شخصية الطالب وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية لديه، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يبدأ من اكتشاف المواهب وصقل القدرات داخل المدرسة.


 

بحضور نائب وزير الصحة.. محافظ قنا يتابع مؤشرات تنظيم الأسرة والملف السكاني

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للسكان، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة والسكان، لمتابعة مستجدات الملف السكاني ومؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستهل اللقاء بعرض مفصل قدمته الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، تناول تطورات معدلات الإنجاب والتحليل الديموغرافي والبيانات الأساسية والمؤشرات المركبة لمحافظة قنا، بالإضافة إلى عرض مؤشرات تنظيم الأسرة والوسائل المنصرفة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026، مشيرة إلى أن نسبة السيدات اللاتي توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بلغت 30%.

محافظ قنا: تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من مسار مشروع القطار الكهربائي السريع

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من مسار مشروع القطار الكهربائي السريع يجسد فلسفة "الجمهورية الجديدة" التي تضع كرامة المواطن وحقوقه على رأس أولوياتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "لا يضار مواطن من أجل مشروع قومي".

جاء ذلك خلال جولة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء دكتور مصطفى  الببلاوي، محافظ قنا، والأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافي، وتسليم شيكات التعويضات للمتضررين من شاغلي المباني والأراضي المتعارضة مع مسار مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع بنطاق محطة قنا.
 

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا

نجحت جهود الأهالى وشِباك الصيادين، فى العثور على جثتى الشابين الغارقين فى نهر النيل بنجع حمادى، عقب سقوطهم بدراجتهم النارية فى نهر النيل أسفل كوبرى نجع حمادى.

وسادت حالة من الارتياح الممزوجة بالحزن، بين الأهالى بنجع حمادى وفرشوط، عقب العثور على جثتى الشابين واحد بعد آخر، وسط تكبيرات" الله أكبر"، لمواراة جثامينهم الثرى، بعد ٣ أيام من البحث فى مياه النيل، والدعوات التى لم تنقطع من الغرباء قبل الأقرباء لظهور الجثامين.

