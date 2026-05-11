ضمن الموجة الـ29.. إزالة 62 حالة تعدٍ على مساحة 13 ألف متر بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية في قنا ونجع حمادي وقفط، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمتابعة أشرف أنور، رئيس المركز، حملة موسعة لإزالة التعديات بعدد من القري حيث تم تنفيذ إزالة 30 حالة تعدي بقرية الأشراف على أراضي أملاك دولة وطواحين ذهب بمساحة بلغت 6000 متر مربع، تحت إشراف طلعت عبد الشافي، نائب رئيس المركز، وحربي مبارك، رئيس القرية.

كما تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي بقرية ابنود علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 1200 متر مربع تحت إشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس القرية، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه بمركز قنا إلي 33 حالة إزالة علي مساحة 7200 متر مربع.



وفي مركز ومدينة نجع حمادي، قاد حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري بمشاركة الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية وبحضور حسام مبارك، نائب رئيس المركز، ومساعد فارس، رئيس مجلس قروي الحلفاية بحري، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة بنجع حمادي، عن إزالة 15 حالة تعدي منها 14 حالة علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 3238 مترا مربعا تنوعت ما بين قواعد وأعمدة خرسانية مباني بالطوب الأبيض والأسمنت، بالإضافة إلي إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف تقريبا، حيث تم تنفيذ جميع الإزالات حتى مستوي سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي مركز ومدينة قفط، نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف حافظ محمود، رئيس المركز، وبمشاركة أحمد عربي، نائب رئيس المركز، ورئيس قرية الكلاحين، حملة إزالة مكبرة استهدفت 14 حالة تعد بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بقرية الكلاحين عبارة عن أسوار مخالفة بإجمالي مساحة 2950 مترا مربعًا.