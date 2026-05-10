ننشر أسماء المصابين فى حادث ميكروباص صحراوى قنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي، عن إصابة 18 شخصا، بإصابات متنوعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه عدد من الإصابات بين مستقلى السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: سليمان عبد العاطي أبو زيد، 65 عاما، وكرم أبو المجد علي، 52 عاما، وأحمد أبو الحجاج عبد المعطي، 43 عاما، وسيد حسن أبو الحمد، 40 عاما، ومختار عبد المعطي عبد الله، 66 عاماً، وأسماء حمدي توفيق، 38 عاما.

ومنال عبد الحق عبد القادر، 34 عاما، وياسمين جاد الرب أحمد، 27 عاما، وأسماء عبد السميع حسين، 29 عاما، وفايزة محمد عبد الوهاب، 23 عاما، ومحمود سعودي عبد اللطيف، 23 عاما، وشيماء محمد ياسين، 21 عاما، ومصطفى أبو الحجاج أحمد، 21 عاما، وحسن عبد الوهاب حسن، 19 عاما، ودعاء صابر عبد العاطي، 17 عاما، وأحمد عماد حمدى، 17 عاما، وخلف الله منتصر حافظ، 11 عاما، وقرقار حامد قرقار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.