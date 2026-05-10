إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا الغربي

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه وقوع مصابين.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.