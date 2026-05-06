مصرع شاب في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قنا الصحراوي الغربي

لقي شاب مصرعه، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قنا الصحراوي الغربى، أثناء قدومه به من أبوتشت لمدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قنا الصحراوى الغربى.

بالانتقال والفحص تبين مصرع كرم محمد يوسف 14 عاما، إثر انقلاب تروسيكل خردة بالطريق الصحراوي الغربي، حال قدومه إلى مدينة قنا للبيع والشراء في الخردة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.