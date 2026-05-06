اعتماد مخططات جديدة للأحوزة العمرانية في عدد من قرى ونجوع قنا

اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عدد من مخططات الأحوزة العمرانية الجديدة، لعدد من قرى ونجوع المحافظة، في خطوة تستهدف تنظيم الامتداد العمراني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع خطط الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، للانتهاء من إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية وفق أسس علمية تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والزيادة السكانية المتنامية داخل القرى والنجوع.

وأكد الببلاوي، أهمية إطلاع المواطنين على كافة المستجدات المتعلقة بالمخططات العمرانية الجديدة، بما يعزز من الشفافية ويحقق المشاركة المجتمعية الفعالة في تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع.

من جانبها أشارت المهندسة رضوى الديب، مدير إدارة التخطيط العمراني، إلى أن الأحوزة العمرانية الجديدة تم إعدادها وفق معايير تخطيطية دقيقة، تراعي الاحتياجات المستقبلية وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

وأضافت الديب، أن اعتماد هذه الأحوزة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية، للحد من البناء العشوائي ويدعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المباني القائمة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع دعوة المواطنين للالتزام بالاشتراطات التخطيطية لتحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة.