مجلس جامعة قنا يوافق على البدء فى تنفيذ مشروع تشغيل مستشفى الباطنة

وافق مجلس جامعة قنا، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على البدء في إعداد وتنفيذ مشروع تشغيل مستشفي الباطنة وإعداد أنظمة مالية وإدارية وإكلينيكية، كما وافق المجلس على إعداد وتدشين والبدء في تطبيق قرار، وعلي إعداد وتدشين والبدء في تطبيق مرسال، وإعداد وتدشين والبدء في تطبيق حوكمة المناصب الأكاديمية والإدارية.

وخلال المجلس قدم الدكتور سامح محمد مصطفى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، عرضا توضيحيا لما تم من خطوات فى تطبيقى " قرار “ و ”مرسال " منذ بدء العمل حتى تدشين التطبيقات والتأكد من تكامل التطبيقين مع باقى الأنظمة الرقمية داخل الجامعة، بما يسهم فى تحسين بيئة العمل الإدارى وخدمة منسوبي الجامعة بكفاءة عالية. وهو ما تصبو إليه الجامعة في تحقيق رؤية الدولة نحو جامعة ذكية.

كما قدم المهندس على فكرى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عرضا توضيحيا عن سياسات واجراءات صيانة الاجهزة بجامعة قنا من خلال مركز المعلومات.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بكلية العلوم للدكتور هاني صابر محمد أحمد، ومنح اللقب العلمى لوظيفة استاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للدكتور أحمد عطيتو عبد العاطي الحداد.

ووافق المجلس أيضًا على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب للدكتور هالة صلاح الدين علاء الدين محمد، وعلى منح اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال لكلا من الدكتور نعمة عبدالرحيم محمد مبارك والدكتور إسراء أحمد محمد محمد.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور مروة بدوي مصطفي أحمد في وظيفة مدرس بكلية التربية النوعية وعلى تعيين كل من: الدكتور إيمان أبوالمجد محمد إبراهيم والدكتور ألاء محمود ربيع محمود والدكتور أسماء حمدى مبارك مصطفى في وظيفة مدرس بكلية الطب، ووافق المجلس على تعيين الطبيبة شيماء أحمد محمد مسلم - طبيب بشري "ثان"- بوظيفة " زميل " بالمستشفيات الجامعية بقنا - لحصولها علي درجة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 5 باحثين ودرجة الماجستير لـ 23 باحثا من مختلف كليات الجامعة، ووافق على منح الطلاب الناجحين دور فبراير 2026 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية"نظام التعليم المفتوح" برنامج جنوب الوادى بقنا شعبة المحاسبة والحاسبات وعددهم 3 طلاب.

