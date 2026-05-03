محافظات

افتتاح اعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات قنا الجامعية

يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أعمال التطوير بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعي بجامعة قنا، أعقبها بجولة داخل الوحدة لمتابعة بدء التشغيل الرسمي للوحدة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة ، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و طروب طلبة امين الجامعة، إلى جانب عمداء الكليات ولفيف من مديري العموم الجامعة  والقيادات الادارية بالمستشفيات الجامعية.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بعد أعمال الإحلال والتجديد، مؤكدًا أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية بما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن افتتاح الوحدة يمثل إضافة قوية للقطاع الطبي بجامعة قنا، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم القطاع الصحي وتقديم الرعاية الطبية اللائقة للمواطن، مشيدًا بالجهود التي بُذلت لخروج المشروع بصورة مشرفة، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في تنفيذ أعمال التطوير والتجديد.

وأكد عكاوي، بأن إدارة الجامعة حريصة على توفير بيئة عمل قائمة على الإخلاص والاجتهاد والعمل الجماعي، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والابتعاد عن الشائعات، وعدم إغفال الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي وخدمة المواطن.

ومن جانبه، وجه الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الشكر إلى رئيس الجامعة وإدارة الجامعة على الدعم المتواصل للمستشفيات الجامعية والعمل المستمر على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية.

وأشار عميد كلية الطب بقنا، إلى أن تطوير وحدة الغسيل الكلوي يأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أفضل رعاية صحية للمرضى ويخفف من معاناتهم.

كما قدم الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عرضًا تفصيليًا حول أعمال الإحلال والتجديد التي شهدتها وحدة الغسيل الكلوي، موضحًا أن الوحدة بدأت العمل عام 2014 بعدد 12 جهازًا، بينما تضم حاليًا 25 جهاز غسيل كلوي بعد التطوير.

وأوضح عامر، بأن الطاقة الاستيعابية الحالية للوحدة بلغت 33 مريضًا، مع العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة القدرة الاستيعابية لتصل إلى 120 مريضًا، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية أفضل وتخفيف الضغط على مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة.

