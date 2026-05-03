خطة عملية للحد من تداعيات فقدان الهواتف أثناء السفر.. تفاصيل

تشهد الفعاليات الكبرى ومواسم السفر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات فقدان الهواتف، ما يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بسرقة البيانات والحسابات المصرفية وانتحال الهوية. وتوصي إرشادات متخصصة باتباع خمس خطوات أساسية فور اكتشاف فقدان الجهاز للحد من الأضرار المحتملة.

تبدأ الإجراءات بمحاولة تحديد موقع الهاتف عبر خدمات التتبع المرتبطة بنظام التشغيل أو الحساب الإلكتروني، شريطة تفعيلها مسبقًا. وتعقب ذلك خطوة قفل الجهاز فورًا وتفعيل وضع الفقدان، مع الحذر من محاولات احتيال قد تستهدف الحصول على بيانات شخصية لاستعادة الوصول إليه.

وتشمل الخطوة الثالثة التواصل مع شركة الاتصالات لحظر شريحة الهاتف، وإبلاغ البنك لإيقاف البطاقات المرتبطة، ثم تغيير كلمات المرور للحسابات المهمة وتسجيل الخروج منها. كما يُنصح بمراجعة إعدادات الحماية لمنع إزالة تطبيقات الأمان.

أما الخطوة الرابعة فتتعلق بالتحقق من النسخ الاحتياطية لضمان إمكانية استعادة البيانات. وفي حال تعذر استرجاع الهاتف، يُوصى بمسح جميع البيانات عن بُعد وإبلاغ الجهات المختصة.

وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود توعوية تقدمها كاسبرسكي العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، في إطار دعم الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية وتعزيز حماية البيانات الشخصية.