الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي

محافظ بني سويف ووزير الاتصالات

افتتح اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف،والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب البريد العمومي بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف،بعد تطويره تطويرا شاملاً ورفع كفاءته ضمن خطة الهيئة العامة للبريد لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية من خلال ميكنة وإدخال التكنولوجيا على جميع الخدمات البريدية المقدمة للجمهور وتدريب العاملين على أحدث طرق تقديم الخدمات البريدية.

وعقب الافتتاح قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية داخل المكتب لمتابعة انتظام سير العمل في تقديم كافة الخدمات البريدية التقليدية للمواطنين بعد تجهيزه بأحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية المتقدمة،مع مراعاة الحفاظ على طرازه المعماري التاريخي (باعتباره مكتباً عمومياً)، مع تزويده بأحدث التجهيزات التكنولوجية والأثاث الذي يضمن راحة المواطنين،ومزود بنظام إلكتروني لتنظيم الدور (Queue System) لمنع الزحام، مع توفير أماكن انتظار مكيفة ومجهزة لكبار السن وذوي الهمم، فضلا عن ربطه بشبكة الألياف الضوئية (Fiber) لضمان سرعة تنفيذ المعاملات وعدم تعطل "السيستم.

يقدم المكتب حزمة من الخدمات منها : الخدمات الحكومية "منصة مصر الرقمية" وتشمل :استخراج شهادات الميلاد، القيد العائلي، ووثائق الزواج والطلاق،وخدمات التوثيق والشهر العقاري(في بعض المكاتب المطورة)،صرف معاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى الخدمات المالية المتطورة ومنها (فتح حسابات توفير "جارية وذهبية" مرتبطة بكارت "ميزة" الحكومي، وتحصيل وسداد فواتير مرافق ودفع مصاريف المدارس والجامعات، وتوفير ماكينات صراف آلي (ATM) تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المنطقة المحيطة، فضلا عن الخدمات البريدية واللوجستية، مثل خدمات البريد السريع و"إيزي بوكس" (EziBox) لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة في شحن منتجاتهم داخل وخارج مصر.

وأشار  الوزير إلى تطوير مكاتب البريد يأتي في إطار خطة إستراتيجية شاملة  تتبناها الوزارة ، وتنفذها الهيئة القومية لتطوير  القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكي تصبح مراكز ومكاتب  الخدمات البريدية  واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

من جانبه أشار المحافظ إلى أن تطوير المكتب  ووجوده في أحد أهم شوارع مدينة بني سويف، يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة في أكثر المناطق حيوية وازدحاماً بالمحافظة، مما ينعكس إيجابياً على رضاء المواطنين المباشر، لاسيما وأن التوسع في تلك المكاتب البريدية المطورة ، تساعد في تخفيف  الضغط عن المصالح الحكومية وتعمل على تعزيز الشمول المالي: تشجيع المواطنين على الادخار الرقمي واستخدام الكروت الذكية بدلاً من التعامل النقدي (الكاش)، وهو توجه الدولة الاستراتيجي.

جاء ذلك في حضور السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف ولفيف من قيادات قطاعات وزارة الاتصالات من الهيئة القومية للبريد

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

