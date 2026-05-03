تفوق واضح لـ الريدز.. تاريخ مواجهات وغيابات مانشستر يونايتد وليفربول

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في لقاء مرتقب اليوم الأحد 3 مايو ضمن منافسات الجولة ال35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد في الساعة الخامسة والنصف عصرًا.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة حيث يسعى الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لإعادة تشكيل ملامح الصراع على لامراكز الأربعة وحجز مقعد بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 61 نقطة فيما يقع ليفربول في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد قبل مباراة اليوم

تعد مواجهة اليوم رقم 208 حيث التقى الفريقين في 207 مباراة في جميع البطولات.

وظهر تفوق واضح لمانشستر يونايتد حيث حقق الفوز في 81 مباراة يقابلهما 67 انتصار لفريق ليفربول.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد في شباك ليفربول 279 هدف فيما استقبلت شباك ليفربول 270 هدف.

غيابات مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تلقى الجهاز الفني لفريق ليفربول بعدما تأكد غياب مح