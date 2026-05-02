رياضة

جدول مباريات ليفربول في مايو 2026 .. متى سيكون وداع محمد صلاح؟

يستعد ليفربول لخوض المرحلة الحاسمة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، تحت قيادة مدربه آرني سلوت، حيث يسعى الفريق لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 موقف ليفربول في جدول الترتيب

يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة، وهو مركز يمنحه فرصة التأهل إلى دوري الأبطال، لكنه لا يزال مهددًا في ظل المنافسة القوية مع الفرق الأخرى. لذلك، تمثل المباريات المتبقية أهمية كبيرة ولا تقبل إهدار النقاط.

جدول مباريات ليفربول في مايو 2026

يخوض ليفربول أربع مواجهات حاسمة خلال شهر مايو، تبدأ بقمة نارية أمام مانشستر يونايتد يوم 3 مايو، ثم مواجهة قوية أمام تشيلسي في 9 مايو.
بعدها يلتقي مع أستون فيلا يوم 17 مايو، مع احتمالية تعديل الموعد في حال ارتباط المنافس بنهائي الدوري الأوروبي.
ويختتم الفريق مشواره بمباراة أمام برينتفورد يوم 24 مايو.

 صراع التأهل لدوري الأبطال

يدخل ليفربول هذه المباريات بشعار “لا بديل عن الفوز”، حيث إن أي تعثر قد يُكلفه خسارة مركزه في المربع الذهبي. ويُدرك الجهاز الفني أهمية تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

 موقف محمد صلاح

يواجه النجم المصري محمد صلاح سباقًا مع الزمن للتعافي من إصابة عضلية، من أجل اللحاق بالمباريات الأخيرة. وتأتي هذه الفترة في ظل تقارير تشير إلى اقترابه من الرحيل عن النادي بعد مسيرة استمرت 9 سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات وأصبح أحد أساطير الفريق.

قد تمثل نهاية هذا الموسم محطة فاصلة في تاريخ ليفربول، سواء على مستوى النتائج أو التغييرات المنتظرة داخل الفريق، مما يجعل شهر مايو حاسمًا في تحديد ملامح مستقبل “الريدز”

