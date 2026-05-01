الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وداع أسطوري يقترب؟ آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح

محمد صلاح وسلوت
محمد صلاح وسلوت
منتصر الرفاعي

وسط ترقب جماهير ليفربول لموقف نجمها الأول محمد صلاح حسم الهولندي آرني سلوت الجدل بشأن جاهزية اللاعب كاشفا تفاصيل إصابته الأخيرة وموعد عودته المنتظرة في الوقت الذي وجه فيه إشادة خاصة للنجم المصري، مؤكدا أنه يستحق وداعا يليق بما قدمه بقميص الريدز.

وأكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح يستحق وداعا استثنائيا من جماهير الفريق مشيرا في الوقت نفسه إلى غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح سلوت خلال تصريحاته الصحفية أن صلاح لن يكون جاهزًا للمشاركة في اللقاء المقرر يوم الأحد المقبل لكنه شدد على أن الإصابة التي تعرض لها مؤخرا ليست مقلقة مؤكدا ثقته في عودة اللاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال مدرب ليفربول: "نتوقع عودته هذا الموسم، لكنه لن يلحق بمباراة مانشستر يونايتد من الجيد أن الإصابة طفيفة، ما يمنحه فرصة كبيرة للعودة والمشاركة فيما تبقى من الموسم، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ومنها كأس العالم".

وأشاد سلوت بما قدمه قائد منتخب مصر مع الريدز، مضيفًا: “إذا كان هناك لاعب يستحق وداعًا كبيرا فهو بالتأكيد محمد صلاح” في إشارة إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب داخل النادي، بعد سنوات من الإنجازات والتألق.

ليفربول يعلن عن إصابة صلاح

وكان نادي ليفربول قد أعلن في بيان رسمي أن الإصابة العضلية التي تعرض لها صلاح بسيطة وأن اللاعب مرشح للعودة إلى الملاعب قبل إسدال الستار على موسم 2025-2026 وذلك قبل رحيله المتوقع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواصل محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص ليفربول بعدما سجل 257 هدفا خلال 440 مباراة، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي كما توج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات وأسهم في تتويج الفريق بعدة بطولات أبرزها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 2019، إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

