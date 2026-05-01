قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قرارات الرئيس بشأن العمال رسالة تقدير ودعم غير مسبوق

حازم الجندي، عضو بالشيوخ
حازم الجندي، عضو بالشيوخ
أميرة خلف

قال النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، حملت رسالة تقدير واضحة ومباشرة لعمال مصر الذين وصفهم بأنهم “سواعد الأمة ودعائم تنميتها”، وهو ما يعكس مكانتهم المحورية في عملية البناء الوطني.

وأكد الجندى، في بيان له، أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسى، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، وتؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع الفئات العاملة دون استثناء.

وأشار إلى أن الدولة لم تكتفِ بالدعم المالي فقط، بل اتجهت أيضًا إلى دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، من خلال إعفائها من بعض الرسوم وتسهيل إجراءات الترخيص، وهو ما يحقق اندماجًا اقتصاديًا واجتماعيًا أكثر شمولًا.

ولفت الجندى ، أن تأكيد الرئيس على ضرورة مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتشكيل لجان دائمة بين الوزارات المعنية، يعكس جدية الدولة في معالجة الفجوات الهيكلية في سوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة.

واضاف النائب حازم الجندى أن عيد العمال هذا العام لم يكن مجرد احتفال، بل رسالة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة تؤكد أن العامل المصري سيظل في قلب مشروع الدولة التنموي . 

حازم الجندى مجلس الشيوخ عيد العمال عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

