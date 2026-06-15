البابا تواضروس يستقبل الأنبا توماس لبحث عدد من ملفات دير البهنسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا بمحافظة المنيا، وذلك في إطار اللقاءات الرعوية والإدارية الدورية التي يعقدها قداسته مع الآباء الأساقفة لمتابعة شؤون الإيبارشيات والأديرة.

وخلال اللقاء، عرض نيافة الأنبا توماس على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالدير، حيث تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بسير العمل والخدمة، في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الجوانب الرعوية والإدارية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على عقدها بصورة منتظمة مع الآباء المطارنة والأساقفة، لمتابعة شؤون الخدمة الكنسية ودعم العمل الرعوي والإداري في مختلف الإيبارشيات والأديرة.