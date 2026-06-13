البابا تواضروس يلتقي أعضاء اللجنة الطبية المركزية ويشيد بجهودهم في خدمة المرضى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي أعضاء اللجنة الطبية المركزية، التابعة للمقر البابوي، وأسرهم، حيث عرضوا على قداسته ما قامت به اللجنة لخدمة المرضى خلال الفترة الماضية.

رحب قداسة البابا بالسادة الأطباء وأثنى على جهودهم المخلصة والخدمات الجليلة التي يقدمونها للمرضى من خلال عملهم باللجنة، كما ألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم.

وفي ختام اللقاء قدم لهم بعض الهدايا التذكارية، والتقط الصور التذكارية معهم.