الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد قلب يسوع الأقدس بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس

ترأس، اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس عيد قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

واحتفل الأنبا باسيليوس بتجديد الندور للراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، اللواتي يخدمن بقرية منسافيس، حيث شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب ميخائيل صبحي، والأب بولس شوقي، راعيا الكنيسة.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب". وعقب القداس الاحتفالي، تفقد راعي الإيبارشيّة بعض الأسر بالقرية بحضور الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة.