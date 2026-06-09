الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العائلة المقدّسة بملوي

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بملوي.

قداس المناولة الإحتفالية

جاء ذلك بمشاركة الأب تيموثاوس نبيل، راعي الكنيسة، والأب ملاك جرجس، راعي كنيسة السيدة، بملوي، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل المحتفل بهم، ليكونوا علامة رجاء وسلام وخير في المجتمع.

وفي كلمة العظة، أوصى الأب المطران أبناء وبنات المناولة الاحتفالية بأن يكونوا تلاميذًا للمسيح يسلكون في طريقه، طريق المحبة، والخير، والسلام، والاتضاع، والخدمة، مؤكدًا لهم أهمية الصلاة، والتأمل في كلمة الله، ومعايشة الفضائل الروحية، والمواظبة على الأسرار الكنسية، لأن المسيح خبز الحياة يعلمنا المشاركة، والحب، والعطاء، مشددًا أن العالم اليوم في جوع إلى الحب.