الأنبا كاراس يرسم كاهنًا جديدًا لكنيسة السيدة العذراء بولاية ديلاوير الأمريكية

صلى نيافة الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فيرجينيا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بولاية ديلاوير الأمريكية.

سيامة كاهن جديد

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات سيامة الشماس جون ميخائيل كاهنًا على الكنيسة ذاتها، باسم القس جون، وسط أجواء روحية مفرحة.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومن خارجها، إلى جانب خورس الشمامسة وأعداد كبيرة من أبناء الكنيسة.

وفي ختام الصلوات، قدم نيافة الأنبا كاراس التهنئة للكاهن الجديد، داعيًا الله أن يمنحه نعمة وحكمة في خدمته الكهنوتية، وأن يبارك خدمة الكنيسة وشعبها، فيما عبر الحضور عن فرحتهم بهذه المناسبة المباركة التي شهدتها الكنيسة.