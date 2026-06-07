خلال تساعية القديس أنطونيوس.. مطران الكنيسة اللاتينية يتأمل في "حب الفقراء"

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، وذلك بكنيسته، بالظاهر، والتي تستمر حتى الثاني عشر من يونيو الجاري.

حب الفقراء

شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حب الفقراء".

وتوافدت الجموع للمشاركة في صلوات التساعية، استعدادًا للاحتفال بعيد القديس أنطونيوس البدواني، طالبين شفاعته من أجل الكنيسة، والعالم.