الأنبا توما يشهد اللقاء التحضيري للمؤتمر السنوي لشباب الكنيسة الكاثوليكية بمصر

التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أعضاء اللجنة، ممثلي لجان الشباب، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر.

أقيم اللقاء بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك، بأبوقرقاص، في ضيافة نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشيّة، في إطار الاستعداد لمؤتمر شباب الكنيسة الكاثوليكية بمصر لهذا العام، والذي يأتي تحت شعار "نقوم ونبني".

تناول اللقاء مناقشة المحاور الرئيسية للمؤتمر، وبرنامجه الروحي، والتكويني، بجانب سبل تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في حياة الكنيسة، والمجتمع.

يُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "نقوم ونبني"، مستلهمًا دعوته من روح الرجاء، والعمل المشترك، بهدف تشجيع الشباب على النهوض، لمواجهة التحديات، والمساهمة في بناء الكنيسة، والوطن بروح الإيمان والمسئولية.

اختتم اللقاء بالصلاة طالبين من الله أن يبارك أعمال التحضير، وأن يثمر المؤتمر ثمارًا روحية، وإنسانية غنية في حياة الشباب المشاركين.