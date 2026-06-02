الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

إستمرار التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام المقبل حتى 21 يونيو

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة (لغات وعربي) للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027، وذلك حتى 21 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم:
https://ejspa4students.moe.gov.eg/ 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير تعليم متميز يعتمد على تنمية مهارات الطلاب وبناء الشخصية، وفقًا لأحدث النظم التعليمية والممارسات التربوية التى تطبق أساليب التعليم اليابانية الحديثة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي المقبل سيشهد انطلاق الدراسة في إجمالي 101 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يعكس النجاح المتواصل لهذا النموذج التعليمي والإقبال المتزايد من أولياء الأمور عليه.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، والاستفادة من الفرصة المتاحة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة.

وكانت قد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية للطلاب للعام الدراسي المقبل 2026 / 2027 ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

- ادخل على رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

- اضغط على التقديم والشروط والأحكام

-اقرأ الشروط والأحكام

-اضغط على أوافق على جميع الشروط والأحكام

- اضغط على التقديم للمدارس

- اكتب جميع بيانات طلب التقدم بشكل صحيح

- اضغط على مربع التحقق

- اضغط التالي واكمل طلب التقديم

شروط وقواعد القبول

  • تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل
  • سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول والثانى فقط بكل المدارس فقط.
  • يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني
  • يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام ٢٠٢٦ بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

-التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً

-التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن

طريقة عمل بيتزا كرات اللحم

