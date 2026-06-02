مصلحة الضرائب: الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 29%

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزير المالية أعلن أنه في العام المالي 2026-2027 سنشهد حزمة من التيسيرات الضريبية، وأن الهدف منها هو مساعدة المستثمرين على زيادة الاستثمارات في مصر، كما أعلن أن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 29% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر صدى البلد، أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% ترجع إلى التسهيلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية عام 2025، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الإجراءات الضريبية التي تتكون من 40 إجراءً.

تعديلات تشريعية على قانون الضريبة

ولفت إلى أن من ضمن الإجراءات الجديدة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، وقانون الدمغة، وقانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بقانون الجمارك، مؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات تسهم في زيادة الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية مناسبة، ولذلك تتخذ الدولة حزمًا من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين، وجميعها تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني.

كما تحدث عن موعد إطلاق "تطبيق هاتفي" للضرائب العقارية، موضحًا أن إطلاقه سيكون بعد تعديل قانون التصرفات العقارية، وأنه عقب إصدار القانون سيتم إطلاق التطبيق.