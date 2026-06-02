قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بيتزا كرات اللحم.

المقادير:



لحم مفروم : 250 غراماً



بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)



بقسماط : ربع كوب (كعك مطحون)



البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مبشور)



الثوم : فص (مهروس)



ملح : ربع ملعقة صغيرة



فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





- عجينة البيتزا:





طحين : 3 اكواب (منخل)



ماء دافئ : كوب (للعجن)



ملح : ملعقة صغيرة



الخميرة الفورية : 3 ملاعق صغيرة



زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة



سكر : ملعقة صغيرة





حشوة البيتزا :





صلصة البيتزا : كوب (جاهزة)



الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح)



جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)





الطريقة:





1. سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية وتبطن صينية فرن بورق زبدة.

2. اخلطي اللحم المفروم مع الثوم والبقدونس والبصلة المبشورة والبقسماط جيداً.

3. تبلي الخليط بالملح والفلفل ثم شكلي كرات صغيرة من خليط اللحم.

4. سخني مقلاة مع القليل من الزيت على النار وقلبي كرات اللحم فيها حتى تتحمر وتنشف.

5. لتحضير العجين: اخلطي الطحين والخميرة والسكر والملح في وعاء.

6. اصنعي حفرة وسط الخليط وأضيفي الماء الدافئ والزيت واعجني حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

7. مدي العجينة على سطح مرشوش طحين لسماكة متوسطة ثم ضعيها في الصينية المبطنة بورق الزبدة.

8. وزعي نصف كمية صوص البيتزا فوق العجين.

9. اخلطي باقي كمية صوص البيتزا مع كرات اللحم المقلية ووزعي اللحم فوق العجين.

10. وزعي الفلفل الأخضر والجبن الموزريلا فوق العجين.

11. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج وتتحمر وتذوب الجبن.

12. قدميها ساخنة.