رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنانة سهام جلال إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى العناية المركزة وخضوعها لجراحة عاجلة قبل تدهور حالتها الصحية.

وتُعد الراحلة من أبرز الوجوه الفنية التي تركت بصمة واضحة في السينما والدراما والمسرح المصري.

بدأت مشوارها كموديل إعلانات بعد تخرجها في كلية السياحة والفنادق، قبل أن يكتشفها الفنان محمود عبد العزيز ويمنحها فرصة الظهور في فيلم «النمس».





وحققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، كما تألقت في أعمال درامية ومسرحية عديدة، واشتهرت بين جمهورها بلقب «وزيرة السعادة».





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.