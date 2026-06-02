ضبط موظف بأحد مواقف القاهرة لممارسته البلطجة وتحصيل أموال دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد موظفى السرفيس بأحد المواقف بالقاهرة لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتحصيل مبالغ مالية من قائدى سيارات الأجرة دون وجه حق.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بمحافظة أسيوط) وبسؤاله قرر تضرره من أحد موظفى السرفيس بأحد المواقف بالمرج لقيامه بإلزام السائقين بدفع مبالغ مالية غير مستحقة، وترهيبهم بتحرير مذكرات كيدية ضدهم بدعوى تحميل الركاب من خارج الموقف المخصص لهم.

تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف بإدارة مواقف الأقاليم – مقيم بمحافظة بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتحصيله مبالغ مالية بدون وجه حق من السائقين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.