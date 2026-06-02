اعترض على تركيب كاميرا أمام بيته.. القبض على سائق ضرب عامل في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر داخل أحد المحال بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة إطسا من (عامل بأحد المحال التجارية "مصاب بكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (سائق - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المنوه عنها لخلافات جيرة بينهما لإعتراض الثانى على قيام الأول بتركيب كاميرا أمام المحل الذى يعمل به والعقار المقابل له والذى يقيم به.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.