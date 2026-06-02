الأمن يكشف حقيقة تعدي طالب على والد سيدة بسلاح أبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على والدها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 مايو الماضى تلقى قسم شرطة ثان المحلة بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: والد الشاكية - سائق "له معلومات جنائية" مصاب بجروح قطعية -، و طرف ثان: طالب “له معلومات جنائية” مقيمان بدائرة القسم ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالسب والضرب إثر حدوث مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما بأحد المقاهى، وقيام الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته، وتبين عدم تدخل آخرين فى المشاجرة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما وأقر الأخير بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى بإلقائه في الطريق العام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.