خلافات جيرة و«لعب عيال».. القبض على طرفي مشاجرة في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة وتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ مايو المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، ربة منزل) ، وطرف ثان : (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، ربة منزل) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.