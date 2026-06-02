مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال.. القبض على طالب ضرب زميله بقطعة زجاج في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من اعتداء طفل على شقيقه بالضرب باستخدام قطعة زجاج وإحداث إصابته بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 مايو الماضي تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من شقيق القائم على النشر طالب "مصاب بجرح قطعي بالوجه" – مقيم بدائرة المركز بتضرره من أحد زملائه، لاعتدائه عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج محدثا إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حول لهو الأطفال.

وجرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب، 14 عامًا، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.