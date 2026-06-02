400 ألف دولار مكاسب اتحاد الكرة من ودية مصر والبرازيل

كشف مصدر مقرب، على حصول اتحاد الكرة على مكافأة مالية بعد مباراة مصر أمام البرازيل الودية، التي تلعب ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

ويحصل اتحاد الكرة حسب المصدر على 400 ألف دولار، من أجل خوض مباراة البرازيل الودية.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل.

وتُعد المواجهة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل ضربة البداية في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل



ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل فجر الأحد 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

وتأتي المباراة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني للفراعنة، من أجل الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

كانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

منتخب بلجيكا

منتخب إيران

منتخب نيوزيلندا

وتقام بطولة كأس العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.