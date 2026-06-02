صلاح ومرموش يقودان الفراعنة.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام البرازيل وديًا

يواصل منتخب مصر استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، عندما يواجه نظيره منتخب البرازيل في مباراة ودية قوية ضمن المعسكر المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي المواجهة في إطار برنامج الإعداد النهائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المونديال.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تُقام المباراة فجر الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية بولاية أوهايو.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام البرازيل

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي.

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح.

اختبار مهم قبل المونديال

ويعول الجهاز الفني على هذه المواجهة القوية للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المنتخب المصري يستعد لخوض منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم، وسط طموحات بتحقيق ظهور قوي أمام كبار منتخبات العالم.