منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني بأوهايو استعدادا لودية البرازيل.. صور

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ثاني تدريبات الفريق بمدينة أوهايو الأمريكية عقب الوصول في السادسة صباح الاحد بتوقيت أمريكا - الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، في إطار الاستعداد لودية البرازيل المقرر لها يوم ٦ يونيو .

خاض الفريق تدريبات في الجيم لمدة ٣٠ دقيقة ثم أجرى تدريبات بدأت بجمل فنية وتقسيمة والتسديد على المرمى في نهاية المران.

حضر مران الفريق خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة الفريق في أمريكا.

وكان قد أجرى منتخب مصر الأول لكرة القدم، جولة سير استشفائية لمدة 10 دقائق في مدينة كليفلاند، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت الجولة بهدف تفكيك العضلات واستعادة النشاط البدني للاعبين بعد التدريبات المكثفة.