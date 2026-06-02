بعد إعلان الهدنة.. جيش الاحتلال: اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال إسرائيل، فيما سقط هدف جوي وصفه بـ"المثير للريبة" داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت المقذوفين بعد رصد عبورهما من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى سقوط هدف جوي آخر داخل إسرائيل في منطقة قريبة من الحدود.

وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.

و من جانبها، أعلنت السفارة اللبنانية لدى واشنطن، الاثنين، عن تطور دبلوماسي كبير، تمثل بموافقة "حزب الله" على مقترح أمريكي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن السفارة أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة الحزب على المقترح الأمريكي، وذلك بعد اتصال جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.