من أطهر بقاع الأرض.. محمد رمضان برفقة النائب محمد أبو العينين خلال أداء مناسك الحج

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جمعته برجل الأعمال والنائب محمد أبو العينين، وذلك خلال تواجدهما في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلّق عليها قائلًا: «سعدت بلقاء رجل الأعمال النائب محمد أبو العينين في أطهر مكان في العالم.. حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، متمنين لهما القبول وصالح الأعمال، خاصة أنها جاءت من داخل الأراضي المقدسة وفي أجواء روحانية تزامنًا مع موسم الحج.

وعلى جانب آخر يعرض حاليا للنجم محمد رمضان فيلم "أسد" والذي تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.