ديسكو مصر وناصر يحولان بلازا برميلان مول إلى ساحة احتفال عالمية في افتتاح البلازا.. صور

شهدت ساحة البلازا في برميلان مول بمدينة الشيخ زايد حفلًا غنائيا ترفيهيا بمواصفات لايف عالمية، أحياه فريق ديسكو مصر بمشاركة الثنائي DJ بيجاد وفرج والمطرب ناصر، احتفالًا بالافتتاح الرسمي للبلازا الذي يتوافق مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.



أقيم الحفل في بلازا برميلان مول المملوك لرجل الأعمال ورائد التطوير والفكر المستحدث النائب البرلماني محمد أبو العينين و بحضور السيدة هبة شبانة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا للتنمية العقارية، وآلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وحضور جماهيري غير مسبوق أكد على مكانة برميلان مول كوجهة رئيسية للترفيه العائلي في الشيخ زايد وأكتوبر والمناطق المحيطة.

منذ اللحظة الأولى تحولت البلازا إلى ساحة احتفال مفتوحة و قدم فريق ديسكو مصر باقة من أشهر أغاني أفلام التسعينات والـ 2000 التي صنعت تاريخه،إلى جانب ميكسات من أحدث أعماله التي تلبي أذواق الجيل الجديد وأضاف DJ بيجاد وفرج إيقاعات إلكترونية عصرية رفعت طاقة الحضور.

وأشعل المطرب ناصر الأمسية بأحدث أغانيه التي قدمها حصريًا للجمهور، واختتم فقرته وسط تفاعل جماهيري وصل إلى ذروته.

ويأتي حفل افتتاح البلازا ضمن خطة ورؤية رجل الأعمال محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة كليوباترا للتنمية العقارية لتنشيط الحركة التجارية والترفيهية في الشيخ زايد، وتعزيز دور برميلان مول الذى تم تصمميه بأحدث المقاييس والمواصفات العالمية ليكون مركزا لجذب إقليمي يجمع بين التسوق العصري والتجارب الترفيهية المبتكرة بجودة عالمية.

وفي كلمتها خلال احتفالية الافتتاح، قالت السيدة هبة شبانة: "يسعدنا اليوم افتتاح بلازا أكبر مول في منطقة الشيخ زايد – أكتوبر بمساحة مبانٍ تتجاوز 300,000 متر وبرميلان مول يعد إضافة قوية لخريطة التسوق والترفيه التابعة لمجموعة كليوباترا ونهدف من خلاله لتقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات في مكان واحد”.

وأضافت: "برميلان مول هو المول الوحيد في مصر الحاصل على 4 جوائز عالمية، ويضم أطول نافورة راقصة في مصر بارتفاع 50 متر، مزودة بعروض Fire Works ومؤثرات بصرية وإضاءة متطورة و المول يقدم فكرراجديدا في عالم التجزئة من خلال مفهوم المنتجعات التجارية الذي يجمع بين الأجواء المفتوحة والخدمات المتكاملة".

واختتمت: "ونعد زوارنا بأن المول سيكون دائمًا عنوان الفعاليات الكبرى والاحتفالات ذات المواصفات العالمية على مدار العام".

ويضم برميلان مول مساحات تجارية وترفيهية واسعة تضم نخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال لضمان تجربة عائلية متكاملة.