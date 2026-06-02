قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات من حفظت معه القرآن.. صديق الشيخ ممدوح ضحية حادث المريوطية ينعاه بكلمات مؤثرة
الإنسانية في أبهى صورها.. سيدة تُطعم قططًا رضيعة بالتنقيط
هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. اعرف مصارف الزكاة الشرعية وشروطها
ملء الخزانات نقطة ضعفها.. خبير استراتيجي: الضربات الاقتصادية تؤثر على إيران أكثر من العسكرية
ردا على اعتداء الجيش الأمريكي.. إيران تستهدف سفينة أمريكية- إسرائيلية
ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل
مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي
هل تنخفض أسعار اللحوم بعد العيد؟.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة
البابا تواضروس في عيد «مجيء العائلة المقدسة»: مصر امتازت بزيارة المسيح.. والمسار مصون ونسلمه جيلا بعد جيل
محمد صلاح يتصدر.. تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين في معارك جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ديسكو مصر وناصر يحولان بلازا برميلان مول إلى ساحة احتفال عالمية في افتتاح البلازا.. صور

برميلان مول
برميلان مول
يارا أمين

 شهدت ساحة البلازا في برميلان مول بمدينة الشيخ زايد حفلًا غنائيا ترفيهيا بمواصفات لايف عالمية، أحياه فريق ديسكو مصر بمشاركة الثنائي DJ بيجاد وفرج والمطرب  ناصر، احتفالًا بالافتتاح الرسمي للبلازا الذي يتوافق مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.


أقيم الحفل في بلازا برميلان مول المملوك لرجل الأعمال ورائد التطوير والفكر المستحدث النائب البرلماني محمد أبو العينين و بحضور السيدة هبة شبانة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا للتنمية العقارية، وآلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وحضور جماهيري غير مسبوق أكد  على مكانة برميلان مول كوجهة رئيسية للترفيه العائلي في الشيخ زايد وأكتوبر والمناطق المحيطة.

منذ اللحظة الأولى تحولت البلازا إلى ساحة احتفال مفتوحة و قدم فريق ديسكو مصر باقة من أشهر أغاني أفلام التسعينات والـ 2000 التي صنعت تاريخه،إلى جانب ميكسات من أحدث أعماله التي تلبي أذواق الجيل الجديد وأضاف DJ بيجاد وفرج إيقاعات إلكترونية عصرية رفعت طاقة الحضور.

وأشعل المطرب ناصر الأمسية بأحدث أغانيه التي قدمها حصريًا للجمهور، واختتم فقرته  وسط تفاعل جماهيري وصل إلى ذروته.
ويأتي حفل افتتاح البلازا ضمن خطة ورؤية رجل الأعمال محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة كليوباترا للتنمية العقارية لتنشيط الحركة التجارية والترفيهية في الشيخ زايد، وتعزيز دور برميلان مول الذى تم تصمميه بأحدث المقاييس والمواصفات العالمية ليكون مركزا لجذب إقليمي يجمع بين التسوق العصري والتجارب الترفيهية المبتكرة بجودة عالمية.

وفي كلمتها خلال احتفالية الافتتاح، قالت السيدة هبة شبانة: "يسعدنا اليوم افتتاح بلازا أكبر مول في منطقة الشيخ زايد – أكتوبر بمساحة مبانٍ تتجاوز 300,000 متر وبرميلان مول يعد إضافة قوية لخريطة التسوق والترفيه التابعة لمجموعة كليوباترا ونهدف من خلاله لتقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات في مكان واحد”.

وأضافت: "برميلان مول هو المول الوحيد في مصر الحاصل على 4 جوائز عالمية، ويضم أطول نافورة راقصة في مصر بارتفاع 50 متر، مزودة بعروض Fire Works ومؤثرات بصرية وإضاءة متطورة و المول يقدم فكرراجديدا في عالم التجزئة من خلال مفهوم المنتجعات التجارية الذي يجمع بين الأجواء المفتوحة والخدمات المتكاملة".

واختتمت: "ونعد زوارنا بأن المول سيكون دائمًا عنوان الفعاليات الكبرى والاحتفالات ذات المواصفات العالمية على مدار العام".

ويضم برميلان مول مساحات تجارية وترفيهية واسعة تضم نخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال لضمان تجربة عائلية متكاملة.

برميلان مول الشيخ زايد فريق ديسكو مصر عيد الأضحى المبارك محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

حبس ام مكة بلوجر سنه

اقتصادية طنطا تقضي بسجن البلوجر أم مكة سنة في قضية غسيل الأموال

ترشيحاتنا

منتخب مصر

جمال عبد الحميد: لن ألوم حسام حسن على قائمة منتخب مصر.. وسيتحمل نتيجة اختياراته

حسين عبداللطيف

حسين عبد اللطيف: فخور باللاعبين وحققنا هدفنا بالتتويج بميدالية بعد غياب 29 سنة

اللجنة الأولمبية المصرية

الأولمبية المصرية توقع برتوكول تعاون مع الكويتية بحضور الصباح والمسلم وإدريس

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد