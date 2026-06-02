هل تنخفض أسعار اللحوم بعد العيد؟.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة

علق مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، على إمكانية انخفاض أسعار اللحوم تماشيًا مع انخفاض أسعار الماشية بعد عيد الأضحى، قائلا: «نأمل خيراً أن يحدث ذلك، لكن حتى الآن لم يُفتح نشاط الجزارين بشكل كامل بعد العيد، ولم تتم عمليات شراء أو بيع بشكل طبيعي، فنحن ما زلنا خارجين للتو من فترة العيد، ولم يعد النشاط لطبيعته بعد».

أضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان منة فاروق وشادي شاش، أنه عندما يكون هناك عرض كبير وطلب قليل، يحدث انخفاض في الأسعار، لكن هذا الانخفاض لا يكون كبيراً، بل تدريجياً، وسيظهر تأثيره الحقيقي عندما تعود الأسواق للعمل بكامل طاقتها ويبدأ الجزارون نشاطهم بشكل طبيعي.

وتابع: «سعر كيلو اللحمة عند الجزار سيكون في حدود 450 جنيهاً تقريباً، إذا انخفضت تكلفة الماشية بما يقارب 10 جنيهات، فإن أسعار اللحوم ستنخفض تدريجياً بنحو 10 إلى 20 جنيهاً، نأمل في انخفاض الأسعار، وبإذن الله يحدث انخفاض تدريجي، خاصة مع زيادة المعروض وتراجع الطلب».