صندوق مكافحة الإدمان: تلقينا 2700 طلب علاج خلال عيد الأضحى

أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقّى خلال عطلة عيد الأضحى نحو 2700 طلب علاج، سواء من المرضى أو من أسرهم، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تنامي ثقة المجتمع في خدمات العلاج التي يقدمها الصندوق.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك طفرة في تطوير البنية التحتية للمراكز العلاجية المنتشرة في المحافظات، مؤكدا أن هذه المراكز لا تقتصر على تقديم العلاج الطبي فقط، بل تمتد لتشمل خدمات الدعم النفسي وبرامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان.

تشجيع المرضى على طلب العلاج

وأضاف أن الصندوق يواصل تكثيف حملات التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، من بينها حملة “أنت أقوى من المخدرات” التي يشارك في دعمها النجم المصري محمد صلاح، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المرضى على طلب العلاج.