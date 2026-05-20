مدحت وهبة : بروتوكول مع الإفتاء لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان ودعم المقبلين على الزواج

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق وقع بروتوكول تعاون مع دار الإفتاء المصرية، بهدف تعزيز جهود التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة بين الشباب، وخاصة المقبلين على الزواج، وذلك في إطار المبادرات الوطنية للوقاية من الإدمان ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأوضح وهبة، خلال تصريحاته عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن البروتوكول يستهدف إدراج برامج توعوية متخصصة ضمن الدورات التأهيلية التي تقدمها دار الإفتاء للمقبلين على الزواج، لتعريفهم بالأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات، إلى جانب تعزيز مفاهيم بناء أسرة مستقرة وآمنة.

وأضاف أن التعاون يشمل تنفيذ برامج تدريبية في مختلف محافظات الجمهورية وفق المعايير الدولية للوقاية من الإدمان، بالإضافة إلى دعم آليات الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، والتعريف بالخدمات العلاجية المجانية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار إلى أن الشراكة مع دار الإفتاء تستهدف الاستفادة من دور المؤسسات الدينية في نشر الرسائل التوعوية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، دعمًا لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والحد من آثارها.

ولفت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع حملات التوعية داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك مع وزارة الأوقاف من خلال خطب ودروس دينية تتناول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه.

