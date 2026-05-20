المنتخبات المُتأهلة إلى دور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا للناشئين .. تعرّف عليها

حسمت أربعة منتخبات تأهلها رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولتين الأولى والثانية وبعض مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتُقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ضمانهم التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا.

كما تمنح البطولة مقعدين إضافيين للمونديال، يتم حسمهما عبر مواجهات فاصلة تجمع بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأربع.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8 بـ كأس أمم إفريقيا للناشئين

وشهدت المجموعة الأولى تأهل منتخبي المغرب ومصر إلى الدور ربع النهائي، بعد ما تصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، قبل أن يحقق الفوز على تونس بنتيجة 2-1، ثم خسر أمام المغرب بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.

ورغم تساوي مصر وإثيوبيا في عدد النقاط، حسم المنتخب المصري بطاقة التأهل بفضل فارق الأهداف، بينما اكتفى المنتخب الإثيوبي بالمركز الثالث ليخوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

وفي المجموعة الثانية، نجح منتخبا كوت ديفوار والكاميرون في حجز مقعديهما بربع النهائي، بعدما تصدر المنتخب الإيفواري المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب الكاميرون بـ6 نقاط.

ومن المنتظر أن تُحسم المقاعد الأربعة المتبقية في الدور ربع النهائي عقب ختام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي حتى الآن: