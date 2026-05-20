المخابرات الأمريكية تفاجئ العالم.. اكتشاف 10 ألغام في مضيق هرمز

أفادت شبكة سي بي إس نيوز، نقلاً عن مسئولين أمريكيين مطلعين على الأمر، أن تقييماً استخباراتياً جديداً في الولايات المتحدة يشير إلى اكتشاف نحو 10 ألغام في مضيق هرمز.

ووفقاً لسي بي إس، كان التقييم السابق يشير إلى وجود نحو 12 لغمًا، ولم يُعرف بعد نوع هذه الألغام.

وتشير تقارير سابقة إلى أن الألغام التي زرعتها إيران تُشكل عائقاً أمام إعادة فتح المضيق بالكامل، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم تأكد طهران من مواقع زرعها، فضلاً عن أن بعضها يجرفه التيار المائي ويغير موقعه.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أسقطت طائرة أمريكية من طراز إف-35 التي طالما أُشيد بها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إنه بعد أشهر من بدء الحرب الكونجرس الأمريكي أقر بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأمس الثلاثاء، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن بلاده تعمل على تطوير آليات جديدة لتنظيم عملية العبور عبر مضيق هرمز.

وبين إسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية، الآليات التي يتم العمل عليها، تأتي في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في هذا المسار الحيوي.

وأضاف أن إيران لا تحمل أي عداء لدول الجوار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تشكلان، بحسب وصفه، التهديد الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة.