البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي

أعرب السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم الذي استهدف محطة “براكة” للطاقة النووية السلمية في الإمارات، مؤكداً أن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الرويعي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أن الدعوات الدولية لاحترام معايير الأمن والسلامة النووية تتناقض مع ما تشهده المنطقة من ممارسات وتصعيدات تهدد الاستقرار، مشيراً إلى أن إيران تواصل سياسات وصفها بالخطيرة عبر دعم جهات تستهدف البنية التحتية الحيوية في دول الخليج.

وشدد على أن استهداف المنشآت المدنية والنووية يعد تهديداً مباشراً للأمن الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات وحماية المنشآت النووية من أي اعتداءات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.